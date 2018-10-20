الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

المصدر: بنغالورو - رويترز

استقرّت أسعار الذهب، أمس، مع تجدّد المخاوف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولاراً للأوقية (الأونصة). وازدادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% مسجلة 1230.9 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7% إلى 831.1 دولاراً للأوقية، لكنه انخفض بنسبة 0.8% خلال الأسبوع. كما ارتفع البلاديوم 1.22% مسجلاً 1083.60 دولاراً للأوقية خلال يوم أمس، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 1%. وارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 14.61 دولاراً للأوقية.