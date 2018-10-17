«التعليم والمعرفة» تطلق «تصريح» للمدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي نظام ملفات المدارس الخاصة (تصريح) لإتاحة استخدام أحدث المبادرات والتطبيقات الذكية الجديدة والمبتكرة، وتقديم خدمات متطورة تحتوي على ملفات إلكترونية خاصة لـ25 ألفاً من الكوادر التربوية في المدارس الخاصة بأبوظبي.

ويسهم نظام «تصريح» في تسهيل إنجاز مختلف المهام والخدمات بكفاءة وفاعلية من خلال توفير مجموعة من الخدمات الموجهة للمدارس والكوادر التعليمية، سواء الحالية أو المستقبلية.

ويمكِّن هذا النظام، بعد الربط مع الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الحكومية الأخرى، من تسهيل الإجراءات، وإلغاء معظم الأوراق المطلوبة، التي قد وصل عددها في السابق إلى 30 وثيقة ليقتصر على وثيقتين فقط، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة إلكترونية مرنة للمدارس والكادر التربوي.

ويتيح نظام «تصريح» المتطور تقييم مدى استحقاق المتقدمين لشغل وظيفة تربوية معينة، والرد عليهم من خلال خدمة الإشعارات الإلكترونية، بحسب معايير التوظيف المعمول بها في دائرة التعليم والمعرفة (مثل عدد سنوات الخبرة، ووجود الرخص المناسبة، والتخصص المطلوب، والمؤهلات، وما إلى ذلك).