«دو» تكشف عن محطة لتوفير استشارات صحية عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركة OLEA المتخصصة في الاستشارات وحاضنات الأعمال، حلولاً متطوّرة في مجال الصحة الإلكترونية، تحمل اسم «محطة الاستشارات الصحية»The Consult Station، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإنه تم استعراض الحلول الجديدة في مقصورة مخصصة للاستشارات الصحية عن بُعد، تحمل اسم «الصحة من أجل التنمية H٤D»، التي تعمل على توفير استشارات صحية عن بُعد، إضافة إلى تسريع عملية جمع ومشاركة البيانات الطبية الموثوقة بين أصحاب المصلحة، الذين يستخدمون البنية التحتية لتقنيات الاتصال من «دو».

وتضم محطة الاستشارات الصحية الحديثة العديد من أجهزة الاستشعار الطبية والأجهزة التي يمكن استخدامها لإجراء فحوص طبية ذاتية، أو لإجراء استشارات عن بُعد من طبيب موجود في مكان آخر.

وقال نائب الرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال في «دو»، جهاد طيارة، إن «(دو) تدرك أهمية تطوير نظام رعاية صحية متكامل، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة التي قدمتها لنا الثورة الرقمية، وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية الحكومة في ما يتعلق بتحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز رفاهية سكان الإمارات».

وأضاف طيارة أنه «من خلال دعمها بخبرات وتجهيزات طبية وتنظيمية من H٤D، يمكن لمستخدمي المقصورة الصحية الحصول على استشارات صحية شخصية وفقاً لاحتياجاتهم الفردية»، مشيراً إلى أن «هذه الحلول تركز في المقام الأول على تمكين تواصل السكان مع الأطباء، إضافة إلى تعزيز الوقاية من الأمراض ومتابعتها وإدارتها».

من جهته، قال مؤسس شركة OLEA، مارك شوفاني، إنه «إضافة إلى توفيرها وصول سريع وسلس وسري لإجراء فحوص طبية ذاتية، فإن مقصورة H٤D تلعب دوراً رئيساً في دعم الشركات في توجهاتها نحو منع تعرّض موظفيها للمخاطر المرتبطة بالصحة».