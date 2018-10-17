«الاقتصاد»: 3 حملات لاستدعاء سيارات بهدف إصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن ثلاث حملات لاستدعاء سيارات من طرز مختلفة، تشمل «شفروليه» و«كاديلاك» و«جي إم سي» و«هيونداي» و«غولف»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية مختلفة، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح مجانية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق حملة استدعاء لدواعي الصيانة، تشمل عدداً من سيارات «كاديلاك إسكاليد» و«شفروليه سلفيرادو» للمهام الخفيفة، و«شفروليه سوبربان»، إضافة إلى «شيفروليه تاهو» و«جي إم سي سييرا» للمهام الخفيفة، و«جي إم سي يوكون»، وجميعها من موديل 2015، مشيرة إلى أن الحملة ستكون بالتعاون مع شركة «جنرال موتورز» ووكلاء السيارات المعنية في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى أن تلك المركبات قد تواجه انقطاعاً مؤقتاً في عمل نظام المساعدة بالتوجيه الكهربائي، تتبعها عودة مفاجئة لعمل هذه الميزة، ويحدث الانقطاع والعودة المفاجئة لنظام المساعدة خلال ثانية واحدة، وتتسبب فيها مشكلة متعلقة بالكهرباء.

وأضافت الوزارة في تقريرها نقلاً عن «جنرال موتورز» أن سيارات الطرز المذكورة، آمنة للاستخدام، لكن على العملاء توقع اتصال من أحد وكلاء «جنرال موتورز» لتحديد موعد استقبال سياراتهم لإجراء الإصلاح.

كما أطلقت الوزارة حملة استدعاء من أجل السلامة لبعض سيارات «غولف» طراز YDRA/‏‏‏E وسنة صنعها 2016 - 2018، وذلك بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز» الوكيل المعتمد لمنتجات «ياماها» في الدولة.

وبيّنت أنه ثبت من التحقيق الذي أجراه قسم سيارات «غولف» في شركة «ياماها» أن نابض إرجاع دواسة السرعة قد ينكسر بفعل حمل الشد العالي الواقع عليه أثناء القيادة، ولذلك قررت «ياماها» استبدال النابض المستعمل بآخر معدل على نفقتها الخاصة، دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف.

وأعلنت الوزارة أيضاً حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل سبع سيارات «هيونداي إيونك» الهجينة طراز 2017 - 2018، بالتعاون مع شركة «الماجد» الوكيل الحصري لسيارات «هيونداي» في الدولة.

وأفادت الوزارة في تقرير، بأنه عقب الاتصالات مع «هيونداي موتورز كوربوريشن»، فإن الحملة تهدف إلى «فحص المشغل الميكانيكي للكلتش» hydraulic clutch actuator حيث من الممكن ظهور ضوء تحذيري على لوحة العدادات للتنبيه بوجود تهريب زيت من النظام.