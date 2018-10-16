«الأوراق المالية» تطلق 4 تطبيقات لأنظمة الترخيص والتفتيش والتوعية وعرض البيانات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ38 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أربعة تطبيقات جديدة تضم أنظمة الترخيص، التفتيش، التوعية، وعرض البيانات والتقارير الإحصائية، وذلك بهدف زيادة جاذبية بيئة المال والأعمال للمستثمرين المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن تطبيق المستثمر الذكي، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة الأفق، يعتبر منصة لتعليم وتثقيف المستثمرين حول حقوقهم وواجباتهم في قطاع الأوراق المالية بما يتكامل مع مبادرة الهيئة الخاصة بالبرنامج الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي.

وأضافت أن التطبيق يشمل كلاً من: رسائل التوعية، كتيبات التوعية الاستثمارية، مواد فيلمية وإذاعية، مطويات توعية المستثمر، والفعاليات التثقيفية والتوعوية.

وذكرت أن التطبيق الخاص بنظام إدارة الترخيص، الذي طورته شركة OPEN TEXT، ضمن النظام الموحد للإدارات الفنية، يستهدف تنظيم إجراءات العمل اليومي بالإدارة، وتسهيل تقديم طلبات من قبل العملاء من خلال إعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالترخيص.

كما عرضت «الأوراق المالية» التطبيق المتعلق بنظام التفتيش الخاص بإدارة الرقابة، الذي يُعد منظومة متكاملة تربط كل الجهات ذات الصلة مع إدارة الرقابة بالهيئة، إضافة إلى ربطها بالجهات الأخرى (الشركات المرخصة، مع إدارة الرقابة والإفصاح والتنفيذ).

وقدمت الهيئة أيضاً عرضاً تجريبياً لتطبيق نظام عرض البيانات والتقارير الإحصائية Qlik، الذي تم إعداده من قبل الشركة المطورة Tagetik، والذي يستخدم بيانات تجريبية من قاعدة بيانات الهيئة المتعلقة بالشركات المرخصة، وذلك بهدف عرض شاشات إحصائية وتقارير تساعد متخذي القرار في الحصول على نظرة شاملة عن عمل الهيئة.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «مشاركة الهيئة في (جيتكس) العام الجاري تندرج ضمن التزامها بتطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها من خلال استخدام تقنيات المعلومات لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة، وتعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين والمتعاملين، والارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري في الأسواق». وأضاف أن «الهيئة تولي مشاركتها في (جيتكس) اهتماماً خاصاً عبر تمثيل كل قطاعات الهيئة في المبادرات المقدمة للجمهور، ولا شك أن مشاركة الهيئة في هذه المناسبة تعد استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة للتعريف بالخدمات التقنية التي توفرها لكل المتعاملين في السوق المالي، سواء للمستثمرين والشركات المدرجة والوساطة والخدمات المالية وجميع الأطراف ذات العلاقة بعمل السوق».