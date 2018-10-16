2.5 مليار درهم مبيعات متوقّعة للطيران الخاص ورجال الأعمال بنهاية العام الجاري

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

توقّع رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي النقبي، أن يصل حجم المبيعات للطيران الخاص ورجال الأعمال في المنطقة إلى نحو 680 مليون دولار (2.5 مليار درهم) بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تشارك نحو 500 شركة في معرض (الشرق الأوسط للطيران الخاص - ميبا 2018)، خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل في مدينة (دبي الجنوب).

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدد الطائرات الخاصة ورجال الأعمال المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 643 طائرة، تستحوذ الإمارات والسعودية على نسبة 70% منها كأكبر سوقين في المنطقة».

الطيران الخاص

وتفصيلاً، قال علي النقبي: «من المتوقع أن تشارك نحو 500 شركة في معرض (الشرق الأوسط للطيران الخاص - ميبا 2018)، خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل في مدينة (دبي الجنوب)»، مشيراً إلى أن «التجهيزات الخاصة بالمعرض وصلت لمراحل متقدمة، وستكون الدورة الجديدة الأكبر في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقته، من حيث عدد الشركات العارضة والمساحات المحجوزة، فضلاً عن الزوار الذين من المتوقع أن تصل أعدادهم إلى نحو 10 آلاف زائر».

وأكد أن «نحو 50 طائرة مخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات ستكون معروضة في منطقة العرض الثابت في موقع (معرض دبي للطيران)»، لافتاً إلى أن «الشركات المصنعة ستعرض أحدث طائراتها خلال المعرض، في ظل اهتمامها الكبير بسوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحثها عن الفرص الاستثمارية، ومنها (إيرباص) و(بوينغ) و(بومباردييه)».

حلول وخدمات

وبيّن أن «المؤتمر الدوري، الذي يقام على هامش المعرض، سيستقطب بدوره كبرى الشركات لمناقشة قضايا وتحديات سوق الطيران الخاص إقليمياً وعالمياً، حيث إن المزيد من الشركات باتت تبحث عن موطئ قدم لها لتقديم حلول وخدمات للطيران الخاص»، موضحاً أن «هناك شركات جديدة ستشارك في المعرض للمرة الأولى من الأسواق الأميركية والأوروبية، فضلاً عن السوق السعودية».

ولفت النقبي إلى أن «هناك مفاوضات جارية حالياً بخصوص عقد صفقات لشراء الطائرات خلال المعرض، فيما يستمر جزء من هذه المفاوضات حتى بعد انتهاء المعرض»، مشيراً إلى أنه «على عكس الطيران التجاري، لا يتم الإعلان عن صفقات الشراء بخصوص الطائرات الخاصة ورجال الأعمال». وأوضح أن «بعض الدول زادت من حجم مساحة أجنحتها خلال الدورة الجديدة للمعرض».

وتابع أن «حجم سوق الطيران الخاص ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواصل تسجيل معدلات نمو جيدة مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للطيران الخاص ورجال الأعمال في المنطقة إلى نحو 680 مليون دولار (2.5 مليار درهم) خلال العام الجاري».

الحركة الجوية

وأضاف «تشير توقعات (ميبا) إلى أن حجم القطاع سيصل إلى مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة»، موضحاً أنه «تم تسجيل 116 ألف حركة جوية للطيران الخاص ورجال الأعمال بنهاية عام 2017، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري نمواً في الحركة الجوية بنسبة تراوح بين 7 و9%، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نسبة نمو من رقمين».

وبيّن النقبي أن «القطاع يواصل تسجيل النمو في مختلف الخدمات المساندة له، ومع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً لتسجيل معدلات نمو أكبر»، موضحاً أن «منطقة الشرق الأوسط لاتزال من الأسواق الناشئة، وبالتالي هناك الكثير من الفرص للنمو والتوسع».

وأشار إلى أن «عدد الطائرات الخاصة ورجال الأعمال المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 643 طائرة حالياً، تستحوذ الإمارات والسعودية على نسبة 70% منها كأكبر سوقين في المنطقة»، لافتاً إلى أن «الكثير من الطائرات الأخرى تعمل في أسواق المنطقة، لكنها غير مسجلة فيها بالضرورة».