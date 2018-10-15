اقتصادية دبي تُصدر 1509 رخص جديدة في سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال سبتمبر الماضي وصل إلى 22 ألفاً و113 معاملة، بزيادة 25% مقارنة بأغسطس الماضي، موضحاً أن القطاع أصدر 1509 رخص جديدة خلال سبتمبر 2018 مقابل 1221 رخصة في الشهر السابق، فيما بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها، 94 رخصة، بزيادة قدرها 56.7% مقارنة بأغسطس.

وكشفت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11 ألفاً و72 معاملة خلال سبتمبر، بزيادة نسبتها 22.1% مقارنة بشهر أغسطس، في حين تم إنجاز 5146 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 20.5%.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية في سبتمبر الماضي 2790 إجراءً، بزيادة 32.2% مقارنة بأغسطس 2018، بينما بلغ عدد الموافقات المبدئية 1969 بنسبة نمو 33.5%.

وبينت أن أبرز الجنسيات المستثمرة، خلال سبتمبر 2018، كانت من نصيب الهند التي حلت في المرتبة الأولى، تلتها باكستان ثانية، ومن ثم الصين ثالثة.

وبحسب بيانات «خارطة الأعمال»، امتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال سبتمبر بتنوعها، حيث جرى توزيعها كالتالي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (64.1%)، الرخص المهنية (34%)، ثم الرخص السياحية (1.1%)، والرخص الصناعية (0.8%).

أما توزيع الرخص الجديدة خلال سبتمبر الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، فكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 787 رخصة.

5146

معاملة تجديد رخص تجارية تلقائياً عبر الرسائل النصية.