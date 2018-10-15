«أويو» تخطّط لرفع محفظتها في الإمارات إلى 12 ألف غرفة بحلول 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «أويو» لإدارة وتشغيل الفنادق، بأنها تخطط لافتتاح مزيد من الفنادق في السوق الإماراتية، لترفع محفظتها إلى 12 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق «أويو»، ريتيش أجاروال، خلال لقاء مع وسائل الإعلام في دبي، أول من أمس، إنه ومع التزام أكثر من 170 دولة بحضور معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، وتحديداً في دولة الإمارات، يقف على أعتاب نمو كبير جداً، مشيراً إلى أن الشركة تشغل حالياً أكثر من 10 فنادق في دولة الإمارات.

وأضاف أن دبي ستستضيف وحدها أكثر من 20 مليون زائر، في وقت يبلغ فيه متوسط عدد الغرف الفندقية إلى عدد السكان حالياً نحو 29.9 غرفة تقريباً لكل 1000 نسمة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب على مستوى المدن الكبرى العالمية؛ وهي مؤشر واضح الى إمكانات هذه السوق.

ولفت أجاروال إلى زيادة عدد الزوار من الهند والصين إلى السوق الإماراتية.