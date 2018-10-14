«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق منصته الرقمية «سهمي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه سيطلق منصته الرقمية المتكاملة الجديدة «سهمي» والخاصة بتوفير خدمات رقمية لشريحة المستثمرين الأفراد، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» ضمن جناح حكومة أبوظبي.

وجاء تطوير سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمبادرة المنصة الرقمية «سهمي» لإدارة علاقات العملاء وأتمتة خدماتهم، وفق منصة تكاملية بين الأنظمة الرئيسة في السوق، مع حزمة من مبادرات حكومة أبوظبي الرقمية كمبادرة الدخول الذكي، والحكومة المتكاملة، بهدف تحقيق تحوّل جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين والارتقاء بتجربتهم وفق منظومة معلوماتية عالية الدقة والسرية.

وأشار السوق في بيان أمس، إلى أنه تم تطوير «سهمي» لتشكل منصة متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمرين، وعبر مختلف قنوات الخدمة، كالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي، وتطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى النافذة الذكية، الأمر الذي يتيح للمتعامل إمكانية التقدم بطلب الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، من دون الحاجة إلى زيارة مكاتب خدمة العملاء. كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أخيراً، بالتزامن مع مشاركته في «أسبوع جيتكس»، اعتماد بطاقة الهوية الإماراتية في جميع تعاملاته مع الجمهور، بحيث يكون رقم المستثمر لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية من مواطنين ومقيمين هو رقم الهوية المكون من 15 خانة.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، حرص السوق على السعي لتطوير وتبني تقنيات رقمية متخصصة في مجال خدمات أسواق الأوراق المالية الإلكترونية والرقمية، لتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين والمستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوجهات حكومة أبوظبي في التحول الرقمي.

وتوفر منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية الرقمية المتكاملة «سهمي» خدمات عدة في مقدمتها إصدار رقم مستثمر وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب تحويل الأوراق المالية، وإصدار تقارير مختلفة متعلقة بمحفظة المستثمر.