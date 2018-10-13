الإمارات توقّع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع بتسوانا

المصدر: بالي ــ الإمارات اليوم

وقّعت دولة الإمارات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بتسوانا، وذلك على هامش مشاركة وفد إماراتي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في مدينة بالي الإندونيسية.

وتفصيلاً، ترأس وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي بدأت أعمالها صباح أمس، وتستمر حتى غد، في مدينة بالي الإندونيسية. وضم وفد الدولة في عضويته وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وعدداً من المختصين في كل من وزارة المالية والمصرف المركزي.

وشارك الطاير والوفد المرافق له في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، كما افتتح حفل استقبال البنوك الإماراتية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية.

وأكد الطاير أهمية تمثيل دولة الإمارات في هذه الاجتماعات، لبحث الموضوعات والملفات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي وعملية التنمية والتطوير المستدامين.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بتسوانا، التي وقعها عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير، وعن جانب جمهورية بتسوانا، وزير المالية والتنمية الاقتصادية، او كي ماتمبو، وذلك في خطوة لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين.

وأكد الطاير على التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، التي من أهم بنودها تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق الشفافية وتبادل المعلومات، إيماناً منها بالدور المحوري في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني.