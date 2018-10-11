المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تجب حماية المعلومات الشخصية، وعدم مشاركتها مع جهات اتصال مجهولة بأي حال من الأحوال، بما في ذلك عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني. وفي حال تلقّيك اتصالاً يتم فيه طلب معلومات شخصية، يجب أن تصرح بأنك ستقوم بزيارة المصرف شخصياً، أو ستتخذ الخطوات اللازمة للتأكّد من أن هذا الاتصال صادر فعلاً عن المصرف أو عن جهة موثوقة. كما يتعين دوماً التحقق من البريد الإلكتروني للمرسل، لغرض التحقق من صحة البريد، أو اكتشاف أنه مزيّف. ولا تفتح أي روابط مشبوهة أو مثيرة للريبة، إذ أصبحت أساليب الاحتيال المالي أكثر تطوراً وتعقيداً مع التقدّم التكنولوجي الحاصل. وقد يتعرض المتعاملون للأنشطة الاحتيالية، حيث يلجأ المحتالون إلى أساليب مخادعة ومراوغة أكثر مما تظن، لسرقة أموالك والمعلومات الشخصية المتعلقة بالحسابات البنكية.

ومن الضروري، أيضاً، تحديث بيانات الاتصال بين المتعامل والبنك بشكل دوري، لأنه في حال تحديثها تكون الوسيلة التي يتم بها التواصل، إذ يمكن سرقة معلوماتك الخاصة بالعديد من الطرق، مثل كشوف حساب المصرف أو الفواتير أو الرسائل البريدية أو اختراق المنصات الإلكترونية، وغيرها.