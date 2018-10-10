«هيرميس»: أسواق المال المحلية بحاجة إلى 3 اكتتابات صغيرة الحجم سنوياً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت المجموعة المالية «هيرميس» أنه لا توجد أي معوقات تعترض الاكتتابات الجديدة في أسواق المال المحلية، لاسيما أن هناك العديد من الشركات التي لديها الرغبة في الطرح لكنها تنتظر الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الأسواق بحاجة إلى ثلاثة طروحات صغيرة الحجم سنوياً، تراوح بين 200 و300 مليون دولار (735 و1100 مليون درهم) قبل إتمام طرح كبير الحجم.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في «هيرميس»، محمد فهمي، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن «الاكتتابات الأخيرة لشركتَي (إعمار للتطوير) و(أدنوك للتوزيع)، أواخر العام الماضي، شهدت نجاحاً ملحوظاً، حيث تعتبر من أضخم الطروحات خلال السنوات الـ10 الماضية». وشدد على «أهمية دخول قطاعات جديدة إلى أسواق الأسهم مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، بما يساعد على زيادة عمق الأسواق وتنويع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين».

وأوضح فهمي أن «هناك عوامل عدة لإنجاح الاكتتابات الأولية، أبرزها اختيار التوقيت المناسب للطرح، وارتفاع السيولة في الأسواق الثانوية».

وأكد «ضرورة تنشيط سوق الاكتتابات المحلية، من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة في إدراج أسهمها، سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة، والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة»، متوقعاً أن «تشهد أسواق المال في الإمارات نشاطاً قوياً للطروحات الأولية».