أجمل 4 محطات سياحية في كرواتيا

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تُعدّ كرواتيا إحدى أجمل وجهات العطل في العالم، والمكان المثالي لاختبار تجارب سياحية مشوقة، بدءاً من الأطلال القديمة إلى الجمال الطبيعي المذهل، وذلك وفقاً لشركة «فلاي دبي»، التي أشارت إلى قائمة بأفضل المواقع في كرواتيا وأكثرها تميّزاً، تعرف إليها:

1- مدينة بولا

تتربّع مدينة «بولا» على طرف شبه جزيرة «أستريا» في كرواتيا، وقد وضعتها الأسقف المميّزة المصنوعة من طين التراكوتا، والإطلالات الخلّابة على البحر الأدرياتيكي، وبعض أفضل الآثار الرومانية المحفوظة خارج إيطاليا، في مصاف جنّة كرواتية لا مثيل لها، وينصح بالتوجّه إلى المدرج الروماني الذي يُعرف باسم «ملعب بولا»، ويُعدّ الوحيد من نوعه الذي لايزال سوره الدائري كاملاً.

2- الكهف الأزرق

ابدأ رحلتك من مدينة «سبليت»، وانطلق في مغامرة شيّقة إلى جزيرة «بيسيفو» التي تحتضن موقع «الكهف الأزرق» الذي يُعدّ من أروع المواقع في العالم، حيث تضرب الشمس سطح البحر وتعكس الضوء نحو الكهف المغمور جزئياً بالمياه، فتنير داخله بضوء أزرق قزحي ليُشكّل خلفيّة مثالية لالتقاط الصور.

3- حديقة كركا الوطنيّة

تُعتبر حديقة «كركا» الوطنية واحداً من أبرز المعالم الطبيعية في البلاد، وتضمّ شلالات متدفقة وبحيرات زرقاء مائلة إلى الأخضر، وغابات زمردية، تجعل منها المكان المثالي لمراقبة ومشاهدة البحيرات الرقراقة عند سفح الشلالات.

4- قصر دقلديانوس

يقف قصر «دقلديانوس» المذهل شامخاً في قلب مدينة «سبليت»، وتتوزع أطلاله في جميع أنحاء هذه المدينة القديمة، ما يجعلها كنزاً لمحبي هذه المحطات السياحية، تجوّل في شوارع «سبليت»، وستجد خلفيات رائعة عند كل منعطف، ويُعتبر برج جرس الكاتدرائية وساحة «بريستايل» من أشهر معالم القصر، وقد بُنيا في القرن الرابع من الحجر الأبيض.