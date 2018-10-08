اقتصادية دبي: 6235 معاملة تسجيل تجاري عبر الصالة الذكية خلال 8 أشهر

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن الصالة الذكية التابعة لها، في مبنى قرية الأعمال بمنطقة ديرة، نفذت 6235 معاملة تسجيل تجاري لرجال أعمال ومستثمرين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت أن الصالة الذكية تعد نقلة نوعية في آليات خدمة المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن موظفي مقهى «ستاربكس» الموجودين في الصالة، يقدمون المساعدة للمتعامل على إنجاز معاملات التسجيل والترخيص التجاري، عبر الأجهزة الذكية التي توفرها الصالة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والمنطقة على مساحة 9000 قدم مربعة.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين، في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي، عبدالعزيز بن حثبور، إن «الصالة الذكية تسعى الى تعزيز الإبداع والابتكار في استخدام وتوفير أحدث التقنيات التي تهدف إلى خدمة وإسعاد المتعاملين مع اقتصادية دبي»، لافتاً إلى أن «الصالة الذكية تأتي في إطار سعي اقتصادية دبي الى تقديم خدمات مبتكرة وميسّرة، بما يعزز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب الاستثمارات، وتشجيع رجال الأعمال على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم بسهولة ويسر».

وأضاف بن حثبور لـ«الإمارات اليوم»، أن «اقتصادية دبي، عملت على تنسيق أعمالها مع شركائها من القطاع الخاص، حيث تم التنسيق مع مجموعة (الشايع)، ومن خلال موظفي مقهى (ستاربكس دبي) الموجودين في الصالة الذكية، لتقديم المساعدة للمتعاملين وتزويدهم بالمعلومات والنصح، وذلك بعد تدريبهم على خدمات التسجيل والترخيص»، مؤكداً أن «القطاع الخاص شريك رئيس في زيادة كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة خدمية تهدف الى تحقيق سعادة مجتمع الأعمال».

وأوضح أنه «خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، تمت الإجابة عن 3341 استفساراً من مستثمرين عبر الصالة الذكية، فضلاً عن اجراء 369 معاملة تجديد رخصة، و30 حجزاً لاسم تجاري، إضافة إلى إصدار 24 رخصة فورية، و13 رخصة تاجر الكتروني، و644 بطاقة هوية، كما تمت طباعة 612 إذن دفع، واستخراج 238 رخصة تجارية، من الصالة الذكية في مبنى قرية الأعمال وحدها».

ولفت بن حثبور إلى أن «اقتصادية دبي تستخدم أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصالة الذكية»، مبيناً أنه «تم تجهيز الصالة بخدمات ومرافق تتناسب مع احتياجات المتعاملين من أصحاب الهمم، فضلاً عن وجود موقع مخصص للإبداع والابتكار وتشغيل نظام ذكي للمحاكاة بما يساعد المتعاملين».

3341

استفساراً لمستثمرين

تمّت الإجابة عنها عبر

الصالة الذكية، منذ

بداية 2018 وحتى

نهاية أغسطس.