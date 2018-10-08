7 خطوات أساسية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الأرباح

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أكد مدير أول قسم التوعية في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي، أحمد الشاعر، أن هناك سبع خطوات أساسية يمكن أن تتبعها الشركات في دبي، من أجل تعزيز الاستدامة وتعظيم أرباحها ووجودها في السوق، مشيراً إلى أن البقاء في السوق يعتمد بصورة أساسية على زيادة الإيرادات وأرباح العمليات التجارية، وأن هذه العملية لابد لها من زيادة في المبيعات.

وأشار إلى أن هناك خطوات عدة، لابد من اتباعها لتحقيق الهدف من إقامة المشروع، والحصول على الترخيص لمزاولة النشاط وتحقيق الاستدامة وزيادة المبيعات، لافتاً إلى أن أهم هذه الخطوات هي:

1- تقديم منتجات أو خدمات جديدة، أو إدخال خطوط إنتاجية جديدة تماماً.

2- البحث عن أسواق جديدة، ويمكن أن يكون مكلفاً، إلا أنه يمكن أن يزيد قاعدة المتعاملين، إذ إن أبحاث السوق ستساعد الموظفين على فهم السوق الجديدة المحتملة، وتساعد على وضع استراتيجية للتعامل معها.

3- تعزيز قنوات المبيعات الخاصة بالمنشأة، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في الوصول إلى المزيد من العملاء، وزيادة التحكم في السوق، وتحسين الربحية.

4- تنفيذ نشاطات تسويقية، حيث يجب أن تكون المنشأة مستعدة لتغيير استراتيجيتها إذا لم تكن ترى النتائج المرجوة.

5- تغيير السعر أو شروط الفاتورة، بحيث يمكن أن يؤدي تغيير الأسعار إلى تحفيز الطلب في السوق على المنتجات أو الخدمات.

6- تجب مراقبة المنافسة بحيث تصبح الإدارة على دراية دائماً بما يفعله المنافسون، إذ تساعد هذه المعلومات على فهم سلوكياتهم وقدراتهم وقيودهم.

7- تحسين العلاقات المجتمعية مثل رعاية الأحداث المجتمعية أو التحدث في المشاركات أو دعم فريق رياضي محلي، ويؤدي إلى زيادة الوعي بنشاطك التجاري وتحفيز الطلب في السوق.