إجراءات خدمة بدء الأعمال في اقتصادية دبي

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

تقدم اقتصادية دبي خدمة بدء الأعمال، التي تشمل جوانب عدة من بينها حجز الاسم التجاري، وإصدار الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، وعقد التأسيس الإلكتروني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي لا تتطلب موافقات جهات خارجية منظمة للنشاط ضمن خطوة واحدة، وإصدار شهادة بدء الأعمال الصالحة حتى ستة أشهر، ويمكن للمتعامل خلالها إصدار الرخصة التجارية تلقائياً فور توفير عقد الإيجار الموثق من هيئة التنظيم العقاري.

ويكون الشكل القانوني للشركات هو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتتنوع الأنشطة بين تجارة عامة أو تجارة عامة بالجملة (عن طريق بدء الأعمال فقط)، وكل الأنشطة التي لا تحتاج موافقة أي جهة خارجية (بناء على طلب العميل).

وتتوافر خدمة بدء الأعمال في صالة السعادة بقرية الأعمال في منطقة ديرة، أو في مراكز تقديم الخدمة، حيث تخضع لعدد من الشروط والأحكام منها: حضور كل الشركاء مع بطاقة الهوية الإماراتية لغير المسجلين ببرنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية MYID، والاكتفاء بحضور طرف من أطراف الرخصة (شريك أو مدير) في حال توافر حساب MYID لدى بقية الأطراف، وتوفير نسخة عن جواز السفر لكل أطراف الرخصة (شريك ومدير)، وتوفير نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية لكل أطراف الرخصة (شريك ومدير)، وتوفير نسخة من الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة من تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

وتتعدد خطوات الإجراء بحيث تشمل تسجيل العميل في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية MYID، ويتم حجز الاسم التجاري (أو استخدام الاسم التجاري المحجوز مسبقاً)، ويتم إصدار الموافقة المبدئية (أو استخدام الموافقة المبدئية الصادرة مسبقاً)، ويتم إصدار عقد التأسيس الإلكتروني (لا يحتاج إلى تصديق من كاتب العدل)، ويتم إصدار شهادة بدء الأعمال صالحة حتى ستة أشهر، وبمجرد توفير عقد إيجار موثق من قبل هيئة التنظيم العقاري، سيتم إصدار الرخصة بشكل تلقائي (إلكتروني)، وإخطار المتعامل بذلك عبر رسالة نصية ترسل على رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن بيانات الترخيص، ويمكن للمتعامل الحصول عليها فور سداد رسوم إصدار الرخصة.