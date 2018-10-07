49 شركة تنافس على «جائزة العقارات الدولية - دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الحفل الختامي للدورة الأولى من «جائزة العقارات الدولية 2018 - دبي» سيقام في 11 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تشهد درجة عالية من المنافسة، نظراً إلى تلقي ترشيحات من 49 شركة على مختلف فئات الجائزة، منها 41 شركة محلية.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «تنظيم هذه الجائزة في دبي، يأتي ثمرة لعلاقة الشراكة التي توصلنا إليها مع (جائزة العقارات الدولية). وبما أن هذا البرنامج العالمي يحظى بشهرة واسعة بين كل الأطراف ذات الصلة بالقطاع، فإنها ستلاقي إقبالاً منقطع النظير من قبل الشركات المحلية التي تتطلع للتميز».

وأضاف أن «إنشاء فرع متخصص للجائزة في دبي، يحمل اسم (جائزة العقارات الدولية دبي)، سيزيد القطاع العقاري تألقاً، بعد أن نال أكبر الجوائز من مؤسسات عالمية مرموقة».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، ماجدة علي راشد، إن «من أهم الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها من وراء شراكتنا مع (جائزة العقارات الدولية)، دعم المطوّرين في الدخول في جوائز عالمية ودولية، لإظهار مشروعات دبي المتفرّدة للعالم. وارتأينا في ذلك وسيلة للترويج لقطاعنا العقاري على مستوى المنطقة والعالم، وسنرى نتائج هذه الجهود من خلال إكساب (عقارات دبي) المزيد من الشهرة العالمية، لاسيما أن هذه الجوائز تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والصدقية».

وتعدّ «جائزة العقارات الدولية» برنامجاً عالمياً للجوائز يحظى بشهرة واسعة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالقطاع، وتقام للمرة الأولى في دبي، ويكون باب المشاركة للتنافس على الجائزة مفتوحاً للمهندسين المعماريين والمطوّرين ومصممي الديكور الداخلي ووسطاء العقارات العاملين في دبي، مع التركيز على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة، وفتح الباب للمشاركين لخوض المنافسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جوائز العقارات الدولية»، ستيوارت شيلد: «يسعدنا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومشاهدة العدد الكبير من المشاركات التي تلقيناها. ومع أن هذه هي السنة الأولى من هذه الجوائز المستقلة لقطاع العقارات في دبي، إلا أننا نتوقع لها نمواً سريعاً».

وتابع: «من خلال التركيز على دبي وسوقها القوية، نأمل رؤية المزيد من الفائزين من المنطقة، وستكون الفرص متاحة أمامهم لخوض المنافسة على المستوى الدولي للمسابقة، وتحقيق الفوز الذي يتطلعون إليه».