أحمد بن سعيد: حاضنة «انطلاق» تدعم المبتكرين ورواد الأعمال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «الابتكار هو الطاقة التي تغذي النمو والازدهار الاقتصادي»، مشيراً سموه إلى أن حاضنة «انطلاق» لعبت في العامين الأولين من انطلاقها دوراً مهماً في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال، بهدف إعادة تعريف صناعات السفر والسياحة والطيران.

جاء تصريحات سموه خلال احتفالية أقامتها مجموعة الإمارات، وقام خلالها سموه بتقديم دروع تقديرية للفرق الأربع الفائزة بالفوج الرابع من برنامج حاضنة «انطلاق».

وتفصيلاً، احتفلت حاضنة «انطلاق» للطيران والسفر والسياحة، التي أنشأتها «مجموعة الإمارات»، بالمشاركة مع «جنرال إلكتريك» و«اتصالات الرقمية»، بمرور عامين على إطلاقها، وذلك بحضور ورعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وحضر الحفل، الذي أقيم أمس في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، ممثلون عن الجهات المشاركة وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، إضافة إلى الفائزين خريجي الدفعات السابقة للبرنامج.

وسلّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الدروع التقديرية للفرق الأربع الفائزة بالفوج الرابع من برنامج الحاضنة. وقال سموه: «الابتكار هو الطاقة التي تغذي النمو والازدهار الاقتصادي. وقد لعبت حاضنة (انطلاق) في العامين الأولين من انطلاقها دوراً مهماً في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال، بهدف إعادة تعريف صناعات السفر والسياحة والطيران. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالتهنئة، ليس فقط للشركاء الرئيسين للبرنامج، بل أيضاً للخريجين الذين سيشكلون قوة أساسية في دفع عجلة التقدم».

وجرى خلال الحفل الإعلان عن الفوج الرابع من الفرق الفائزة في برنامج حاضنة «انطلاق». وستتلقى كل واحدة من هذه الفرق الأربع تمويلاً قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى برنامج «تسريع» لمدة شهرين في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال DTEC، حيث سيتم إرشادهم من قبل عدد من خبراء الأعمال البارزين وقادة الفكر والمدربين.

والفرق الأربع الفائزة، التي اختارها قضاة من الشركاء الرئيسين للبرنامج من بين أكثر من 100 متقدم بعد برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوع، هي: «UIQT Inc»، و«Airspace»، و«Trips16»، و«Travezy».

ويتضمن مشروع «UIQT Inc» تطوير منصة حجوزات سفر تتفهم تفضيلات المستخدم، وتقدم اقتراحات للجولات التي حجزها أشخاص لديهم اهتمامات مشابهة، ما يتيح تجربة أفضل وأمتع.

ويركز مشروع «Airspace» على المبتكرات الصناعية الرقمية مع منتجه Blockbook، الذي يهدف إلى استخدام تقنية «بلوك تشين» للتحقق السلس، والتأكد من سجلات عمليات الصيانة للطائرات.

بينما يعد مشروع فريق «Trips16» سوق سفر تعليمية، تربط بين المسافرين والطلاب الشباب مع مزودي الخبرات التعليمية وقادة الرأي لإعداد تجارب سفر فريدة. ويقوم مشروع «Travezy» على تطوير نموذج سفر معزز بمخزون يعتمد على «بلوك تشين»، ويوفر مبيعات Travezy Flash وعضوية Club Travezy للمسافرين.