«إحصاء أبوظبي»: 52% ارتفاعاً في رسوم «الإنترنت فائقة السرعة» للمؤسسات في عام

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت فائقة السرعة الثابتة للمؤسسات، ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 465 درهماً شهرياً، بزيادة نسبتها 52%، مقارنة مع نهاية عام 2016.

وذكر المركز، في تقرير أصدره أمس، أن عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك في أبوظبي بلغ 166 اشتراكاً، لكل 100 نسمة بنهاية عام 2017، في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت لكل 100 نسمة 15 اشتراكاً، مقابل 12 اشتراكاً لكل 100 نسمة في ما يتعلق بخطوط الإنترنت.

وتفصيلاً، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت فائقة السرعة الثابتة للمؤسسات (512 كيلوبايت في الثانية)، ارتفعت بنسبة 52% خلال عام واحد فقط، حيث زادت بنهاية العام الماضي إلى 465 درهماً شهرياً، مقابل 306 دراهم شهرياً بنهاية عام 2016. وأوضح المركز، في تقرير حول «نشاط تقنية المعلومات والاتصالات» أصدره أمس، أن رسوم الاشتراك الشهري في خدمة الإنترنت الثابت للأفراد (256 كيلوبايت في الثانية)، استقرت عند 69 درهماً بنهاية عامي 2016 و2017، دون تغيير. كما استقرت رسوم الاشتراك في خط الهاتف الثابت للمنازل عند 39 درهماً شهرياً، خلال العامين الماضيين، إضافة إلى استقرار رسوم الاشتراك في خط الهاتف الثابت للمؤسسات.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة عدد سكان أبوظبي، الذين تشملهم تغطية الهاتف المتحرك تبلغ 100% حالياً، فيما بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة 166 اشتراكاً بنهاية العام الماضي، مقابل 146 اشتراكاً بنهاية عام 2016، في حين بقي عدد مشتركي الهاتف الثابت كما هو عند 15 اشتراكاً لكل 100 نسمة بنهاية عامَي 2016 و2017، كما بقيت الاشتراكات في خطوط الإنترنت كما هي أيضاً في نهاية العامين عند 12 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وبيّن التقرير أن نشاط تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة أسهم بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9% بنهاية 2016، بينما أسهم بنسبة 4.3% من الناتج المحلي غير النفطي بنهاية عامَي 2016 و2017، وجاوزت أجور العاملين في القطاع خمسة مليارات درهم بنهاية عام 2017، مقابل أربعة مليارات و857 مليوناً بنهاية عام 2016.

• عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك في أبوظبي بلغ 166 اشتراكاً، لكل 100 نسمة بنهاية 2017.