«تنظيم الاتصالات» تركّز على الخدمات الحكومية الذكية في «جيتكس 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكملت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات استعداداتها للمشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، الذي يشهد إطلاق الهيئة عدداً من المشروعات الجديدة ضمن مساهمتها في تعزيز أسلوب الحياة الذكي، ودعم أعمال الحكومة الذكية في دولة الإمارات.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، بأنها ستشارك في الحدث تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، التي تحتضن 24 جهة حكومية اتحادية، تعرض إنجازاتها في توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية الذكية بطريقة تكاملية تعزز مبدأ الحكومة الواحدة والخدمات المميزة، مع تهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، والممكّنة لتطوير الحلول التي تكفل الاستفادة من الفرص المستقبلية، وتحقيق نتائج وثيقة الصلة بالمجتمع، مثل إيجاد فرص العمل، وإسعاد المتعاملين.

وأوضحت أن زوار «جيتكس 2018» يمكنهم أن يتعرفوا الى أهم المشروعات الحديثة التي أطلقتها الهيئة، مثل مختبر تجربة المتعامل UXLab الذي يركز على مساعدة الجهات الحكومية في تحسين خدماتها، لتصبح صديقة للمستخدم ومركَّزة على خدمة المتعامل، إضافة إلى مبادرة «باشر» كخدمة تسهم في دفع مسيرة التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية، حيث ستقوم بأتمتة عملية الحصول على رخصة تجارية إلكترونياً خلال 15 دقيقة، بما يوفر وقت وجهد المستثمر، ويقلل عدد زيارات المتعامل التي تتطلب التسجيل مع الجھات الأخرى قبل بدء الأعمال التجارية، فضلاً عن التخلص من المعاملات الورقية لتقديم معلومات عن الشركة.

وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن «(تنظيم الاتصالات) تحرص على المشاركة الفعالة في (جيتكس)، الحدث العالمي الذي يجسد ريادة الدولة في مجال التقنيات المستقبلية، بما يتفق مع الدور الريادي للهيئة في دفع عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وصولاً إلى الريادة العالمية في هذا المجال».

وأضاف أن «الهيئة ستكشف في الدورة الحالية من المعرض عن عدد من الخدمات المبتكرة، التي تدعم الجهات الحكومية والخاصة وجمهور الأفراد».