«أبوظبي التجاري» يوفر عروضاً خلال «سيتي سكيب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن مشاركته راعياً ذهبياًُ في فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي بدأ فعالياته أمس، ويستمر حتى غد، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يحظى المعرض بشهرة عالمية واسعة كأكبر فعالية وأكثرها جاذبية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق بالمنطقة.

وأفاد البنك، في بيان، بأنه يوفر خلال المعرض عروضاً حصرية للزوار الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض تمويل عقارية، إذ يحصلون على موافقات فورية على هذه الطلبات، عند تقديم المستندات المطلوبة في منصة بنك أبوظبي التجاري.

وقال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري، عبد الشكيل: «كنا دائماً نتطلع إلى مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يمنحنا الفرصة للقاء عملائنا والتعرف إلى الراغبين في تملك عقارات جديدة للاستفادة من الباقة المتميزة من خدمات التمويل العقاري، التي نقدمها لمساعدتهم على تحويل طموحاتهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس».