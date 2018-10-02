10 تطورات شكلت «لحظات فارقة» في عالم التقنية خلال 10 سنوات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

شهد عالم التقنية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2018، عشرة تطورات تمثل في حد ذاتها «لحظات فارقة»، كانت كفيلة بتغيير المشهد في مسيرة هذه الصناعة بصورة جذرية، وأوجدت للبشرية أوضاعاً جديدة لم تكن قائمة أو معهودة، بعضها يتعلق بخدمات دخلت في تفاصيل الحياة اليومية وجعلتها أكثر سهولة، وبعضها صنع تحديات تتعلق بالأمن والخصوصية والتغيرات المجتمعية واسعة التأثير على الفرد والمجتمع.

ووفقاً لتقرير حديث صدر عن فريق المحللين في موقع «تيك ريبابليك» techrepublic.com، فإن التغييرات الحاصلة في عالم التقنية خلال عام واحد، تعادل من حيث الحجم والعمق والتأثير والتسارع، ما يحدث من تغييرات خلال 10 سنوات في مجالات أخرى. وحدد التقرير التطورات الفارقة في عمر التقنية خلال العقد الأخير كالتالي:

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