اعتماد «إينوك» موزعاً رئيساً لزيوت العمليات البحرية في 3 دول أوروبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية تعاون مع شركة GmBH BALUCO العالمية، المتخصصة في استشارات وتخزين وقود وزيوت العمليات البحرية، وذلك خلال مشاركة المجموعة في معرض «إس إم إم هامبورغ»، أكبر المعارض المتخصصة في القطاع البحري.

وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، ستكون BALUCO الموزع الرئيس لزيوت «إينوك» الخاصة بقطاع العمليات البحرية، في كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ما يعزز حضور المجموعة في هذه الأسواق الأوروبية الثلاث، التي تشهد نمواً متسارعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نجحنا على مدى العقود الماضية في ترسيخ حضور أعمال الزيوت في الأسواق المحلية والعالمية، واليوم أصبحت عملياتنا في مجال زيوت القطاع البحري تشمل أهم الأسواق الأوروبية، ما يتيح لنا تزويد عملائنا بمحفظة واسعة من أفضل منتجات الزيوت والشحوم، بكل تطبيقاتها التجارية والصناعية والبحرية».

وأضاف أن «الاتفاقية الموقّعة مع BALUCO تمثل إنجازاً جديداً في مسيرتنا التنموية الطموحة، وتجسيداً لاستراتيجيتنا التي تركز على تقديم منتجاتنا الرائدة في القطاع إلى عملائنا حول العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز نمو قطاع الشحن والعمليات البحرية على المستوى العالمي».

يُذكر أن منتجات القطاع البحري، التابعة للمجموعة، كانت قد سجّلت حضوراً قوياً في أسواق إفريقيا، ويجري استخدامها على نطاق واسع ضمن عدد من أهم الموانئ الإفريقية في أنغولا وغانا وكينيا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب إفريقيا. وبفضل الاتفاقية الجديدة، ستشمل العمليات 17 ميناءً جديداً في ثلاث دول أوروبية، إضافة إلى أكثر من 120 ميناء، يتم تزويد زيوت «إينوك» البحرية حالياً حول العالم.

سيف حميد الفلاسي:

«استراتيجية

المجموعة تركز على

تقديم منتجاتنا الرائدة

في القطاع إلى

عملائنا حول العالم».