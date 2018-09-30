«رأس الخيمة العقارية»: مشروع ترفيهي فريد على «جزيرة الحياة»

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

تستعد شركة رأس الخيمة العقارية للوجود في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، إذ تعتزم استعراض خططها التطويرية الحالية، التي تتضمن مشروعاً ترفيهياً فريداً من نوعه، يُقام على «جزيرة الحياة» في «ميناء العرب» برأس الخيمة، ما من شأنه تعزيز مكانة الجزيرة وجهة للزيارة والإقامة.

وكشفت الشركة أنها ستطرح مشروعها السكني الجديد «فيلات ماربيا» على «جزيرة الحياة»، التي تبعد مسافة 45 دقيقة فقط بالسيارة من دبي.

وقال العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، محمد سلطان القاضي، إن رأس الخيمة تعتبر من الأسوق السياحية الأسرع نمواً في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذا المشروع، إلى جانب إطلاق فندقي «إنتركونتيننتال» و«آنانتارا»، يمثل إضافة نوعية مهمة إلى باقة العروض التي تُقدمها الشركة لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية في الدولة، على حدٍّ سواء.