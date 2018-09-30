«ميرال» تطرح قطع أراضٍ للبيع في «ياس»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

طرحت شركة «ميرال» للتطوير العقاري قطع أراضٍ جاهزة للبيع، ضمن جزيرة «ياس» في أبوظبي.

وأفادت الشركة بأن الأراضي تضم 35 وحدة للأبنية سكنية ووحدتين للبيع بالتجزئة، ووحدتين للمدارس، وهي تُعتبر جزءاً من مشروع «ياس باي» المتعدد الاستخدامات، والبالغة مساحته 14 مليون قدم مربعة، والذي يهدف إلى الارتقاء بالطرف الجنوبي من الجزيرة، كما يضم «ياس باي» منطقة للتسلية والترفيه على الواجهة البحرية ومنطقة إعلامية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد عبدالله الزعابي: «نفتح المجال لمطورين آخرين للاستثمار في هذه المنطقة الرئيسة من أبوظبي، والاستفادة من كونها وجهة عالمية المستوى تستقطب ملايين الزوار».

وأضاف أن قطع الأراضي المطروحة للاستثمار تعتبر جزءاً من منطقة متعددة الاستخدامات، تقدم مفهوماً جذاباً يكمل البنية التحتية العالمية، التي تحتضنها جزيرة ياس حالياً.