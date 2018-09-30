«ديار للتطوير» تطرح خطة سداد حتى 6 سنوات في «بيلا روز»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «شركة ديار للتطوير» أنها ستطلق باقة ترويجية خاصة على مشروع «بيلا روز»، خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، إذ سيتمكن زوار المعرض من حجز الوحدات السكنية بمبلغ 10 آلاف درهم فقط، مع خطة سداد مرنة تصل حتى ست سنوات بأقساط شهرية تبدأ من 3750 درهماً.

وأوضحت الشركة أن أسعار الوحدات السكنية في المبنى، تبدأ من 449 ألفاً و777 درهماً لشقة الاستوديو.

وسيضم المشروع مجموعة من شقق الاستوديو، وشققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً، ومزود بأحدث التجهيزات، تحيط به حديقة عامة ومناطق لعب للأطفال.

وقال نائب الرئيس للمشاريع والشؤون التجارية في الشركة، المهندس خالد عبابنة، إن مشروع «بيلا روز» يشكل إضافة نوعية لمحفظة الحلول العقارية، التي توفرها «ديار للتطوير» للمستثمرين في القطاع العقاري بالدولة.