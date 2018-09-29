فاطمة الشامسي: أمن ومستقبل الطاقة عنوان برنامج يومي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

«نوظف الأذكياء لكي يخبرونا بما علينا فعله، لا لنخبرهم بما عليهم أن يفعلوه»، مقولة أكدت المواطنة، فاطمة الفورة الشامسي، أنها تؤمن بها، وكانت سبباً في نجاحها في قيادة الفريق المكلف بتطوير استراتيجية «الطاقة في الإمارات 2050»، واستراتيجية «الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».

وتتولى الشامسي، منصب الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل، والوكيل المساعد المكلف شؤون المياه في وزارة الطاقة والصناعة، التي تباشر فيها أنشطة مختلفة متعلقة بأمن ومستقبل الطاقة، وإنتاجية الطاقة والمياه، وسوق الكهرباء والطاقة، وتنظيم ورقابة قطاع الكهرباء والمياه، وتخطيط وتشغيل السدود والموارد المائية، وقد أثبتت طوال مدة عملها أنها شخصية قيادية، وتتمتع بمهارات الاتصال والتحدث في الفعاليات والمؤتمرات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الشامسي: «أضع نفسي ومواهبي في خدمة الدولة، وهذا هو عنوان سيرتي الذاتية، وهدف يومي أعمل عليه، وأثق بأننا نستطيع بطاقاتنا الوطنية أن نحقق الأفضل لوطننا، ودوماً أضع أمام عيني مقولتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (من لا يفكر في الطاقة لا يفكر في المستقبل)، و(المستحيل غير موجود في قاموسنا)».

ونصحت الشامسي، الشباب بتطوير أنفسهم وخدمة بلدهم، مؤكدة أنه مع تحديات المستقبل، فإن من المهم للشباب والأجيال القادمة التركيز على تطوير الذات والمهارات، بالإضافة إلى التحصيل العلمي، والحرص على التعلم المستمر، والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، وبالتأكيد الإيمان بأن ما يقومون به هو للوطن أولاً وآخراً.

وأشارت إلى أنه بعد فوز الإمارات باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019 في عام 2014، تعمل حالياً كرئيسة تنفيذية للجنة الإعداد لمؤتمر الطاقة العالمي في العام المقبل في أبوظبي، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أفضل مؤتمر في تاريخ مجلس الطاقة العالمي.

يشار إلى أن الشامسي تخرجت في جامعة الإمارات، وحاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، تخصص الإلكترونيات بمرتبة الشرف، إضافة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة المالية، ولديها معرفة كبيرة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والتقنية، ومن خلال امتلاكها الخبرة الإدارية المتنوعة والمهارات القيادية الكبيرة، فإنها قادرة على دفع وتحسين الأداء، وضمان تحقيق الأهداف والتوقعات والمحافظة عليها.

وهي عضو في مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، وعضو في لجنة التنمية المستدامة الإماراتية، ورئيس لجنة تخطيط وتشغيل الشبكة الوطنية للإمارات.

وقبل ذلك، عملت نائب رئيس الخصخصة وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعملت فيها في مشروعات تنويع مصادر الطاقة، مثل مشروع «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، وتنويع مصادر الدخل مثل إنشاء «ماي دبي»، كما عملت قبل ذلك مديرة تنفيذية للكهرباء في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

مصدر إلهام

قالت فاطمة الفورة الشامسي، إنها تعتبر والدها مصدر إلهامها، حيث كانت قناعاته بقدرات أبنائه وبناته هي الحافز الأكبر لعشق التغلب على التحديات، وإيجاد الفرص الكامنة في كل تحدّ، كما أن الوالدة ومنذ الطفولة كثيراً ما كانت تردد بأنها تحلم لبناتها بمناصب متقدمة.