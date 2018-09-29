الذهب يتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية في 20 عاماً

المصدر: بنغالورو ــ رويترز

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس، مع ارتفاع الدولار، بعد بيانات اقتصادية أميركية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد. وقد وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997، وانخفض الذهب نحو 1.6% خلال سبتمبر الجاري في سادس خسارة شهرية على التوالي. ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولاراً للأوقية، ولامس أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس 2018 عند 1180.34 دولاراً للأوقية في وقت سابق من جلسة التداول. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1186.2 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولاراً للأوقية. وارتفعت الفضة 0.7% إلى 14.30 دولاراً للأوقية، بينما ازداد البلاتين 0.1% مسجلاً 809.60 دولارات للأوقية.