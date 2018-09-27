«الاتحادية للضرائب»: الأحد المقبل الحـد الأقصـى لتقديم الإقرارات وسداد «القيمة المضافة» عن الفترة المنتهية بنهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بتقديم إقراراتها في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة، حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي أمس، ضرورة تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة بحد أقصى يوم الأحد المقبل، الموافق الـ30 من شهر سبتمبر الجاري، موضحة أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يجب تسليم الإقرار إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الـ28 بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، يتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي، إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية.

وشددت على ضرورة التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار غير صحيح، أوعدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة، يعرّضه لغرامة إدارية.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أهمية سداد الضريبة قبل انتهاء المهلة المحددة بوقت كاف، لتصل إلى الهيئة قبل آخر يوم للسداد، وعدم الانتظار حتى آخر لحظة، ما قد يؤدي إلى وصول المبلغ إلى الهيئة بعد التاريخ، لافتاً إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك، ولا تتم في لحظة السداد نفسها.

وقال: «يشكل تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة التزاماً قانونياً أساسياً، يجب على الخاضعين للضريبة القيام به، لضمان الامتثال للتشريعات السارية بهذا الشأن. ومن هذا المنطلق نناشد الأعمال المسجلة القيام بتقديم الإقرارات في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة».

وأضاف البستاني: «نود التأكيد على أهمية قيام كل المسجلين للضريبة بالتأكد من مواعيد فتراتهم الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة eservices.tax.gov.ae للتعرف إلى هذه المعلومات بدقة، وبإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية أغسطس الماضي تقديم إقراراتها فوراً، وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد، فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته».

وأشار إلى أن إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة متاحة على مدار الساعة، فيمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني، والدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب «ضريبة القيمة المضافة»، والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي، وتعبئة بيانات النموذج، ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية، ثم يتم ضغط «تقديم»، وبعد ذلك يتم دفع الضريبة المستحقة بالضغط على تبويب «مدفوعاتي». لافتاً إلى أن بإمكان المسجلين، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن الأيام الماضية من الشهر الجاري شهدت إقبالاً جيداً على تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من المسجلين بضريبة القيمة المضافة، الذي انتهت فترتهم الضريبية بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيما يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة المتبقية من الشهر تسارعاً في وتيرة تقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة، في ظل ارتفاع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.