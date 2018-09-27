«أدنوك» تُرسي عقد المرحلة الثانية من «توسعة تطوير الغاز المتكامل» بـ3.16 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل مع ائتلاف يضم شركتي «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، و«الهدف للإنشاءات الهندسية» ومقرها أبوظبي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تبلغ قيمة العقد 3.16 مليارات درهم (نحو 860 مليون دولار)، سيتم ضخ نحو نصفها في الاقتصاد المحلي من خلال تركيز «أدنوك» على تعزيز القيمة المحلية المضافة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»، فاطمة النعيمي، والمدير العام لشركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، آرثر كروسلي سانز، والرئيس التنفيذي لشركة «الهدف للإنشاءات الهندسية»، شوقي ياسين.

وقالت النعيمي إن «هذه الاتفاقية تمثل إنجازاً استثنائياً في سعينا إلى الاستفادة من فرص التكامل والدمج بين أنظمة ومنشآت الغاز الطبيعي الذي تنتجه الحقول البرية والبحرية، بما يسهم في تعزيز الفعالية والارتقاء».

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل، التي سيستغرق استكمالها 54 شهراً، إلى معالجة 245 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب منخفض الضغط، تضاف إلى الـ1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عالي الضغط المنتج من الحقول البحرية، الذي يتم إرساله من جزيرة داس لمعالجته في منشآت الغاز في حبشان التابعة لشركة «أدنوك» لمعالجة الغاز، لاستخدامه بعد ذلك في محطات توليد الكهرباء.