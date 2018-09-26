«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية إلى سنغافورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن طرحها عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات إلى سنغافورة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العروض تشمل حجوزات الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، حتى السابع من أكتوبر المقبل، على أن يتم السفر بين 25 سبتمبر الجاري و31 يوليو 2019.

وبينت أن الأسعار تبدأ من 2045 درهماً للدرجة السياحية، ومن 11 ألفاً و375 درهماً لدرجة رجال الأعمال.

يشار إلى أن سنغافورة تكتسب شهرة على مستوى العالم بفضل التجارب التي تقدمها، ومنها تجربة فندق «مارينا باي ساندز»، الشهير بموقعه الشاهق فوق الخليج، إذ يوفر أكبر مسبح لا متناهٍ على السطح في العالم، فضلاً عن حدائق سنغافورة النباتية وحديقة الحيوانات الأفضل في العالم.