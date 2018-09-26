«دبي الدولي» الأعلى نمواً في إجمالي الركاب خلال يونيو 2018

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، بأن مطار دبي الدولي حلَّ في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 10 مطارات في العالم من حيث نمو إجمالي الركاب خلال يونيو 2018، مشيرة إلى أن المطار سجل نمواً بنسبة 11.7% في أعداد المسافرين، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

واستقبل «دبي الدولي» خلال يونيو الماضي ستة ملايين و795 ألفاً و492 مسافراً، مقارنة بستة ملايين و84 ألفاً و674 مسافراً في الشهر ذاته من عام 2017.

وعلى صعيد الشحن، تعامل المطار مع 214 ألفاً و612 طناً من البضائع، مقارنة بـ215 ألفاً و668 طناً خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ عدد الحركات الجوية عبر المطار 32 ألفاً و805 حركات جوية، مسجلة زيادة بنسبة 6.4% مقارنة بـ30 ألفاً و841 حركة في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات للمنظمة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركة «طيران الإمارات» سجلت ثالث نمو بنسبة 8% في السعة المقعدية على رحلاتها خلال يونيو 2018، ضمن قائمة أكبر 15 شركة طيران في العالم.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً بنسبة 7.5% في السعة المقعدية خلال يونيو 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.