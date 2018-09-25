البحث عن رحلات طيران رخيصة

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تشهد أسعار تذاكر السفر، تقلبات مستمرة بناءً على عوامل الطلب والعرض، فضلاً عن الوجهة المختارة ومواعيد السفر، حيث يخسر معظم المتعاملين حول العالم المئات من الدولارات سنوياً جراء الأخطاء التي يقعون فيها أثناء حجز التذاكر، وذلك وفقاً لشركات ووكالات سفر متخصصة في الحجوزات السياحية الالكترونية، التي أشارت إلى أهمية البحث في العديد من مواقع الحجز الشامل مع إدخال تواريخ مرنة للسفر والتأكد من إجراء عمليات البحث قبل وقت كافٍ من موعد السفر، إذ إن القاعدة الذهبية تشير إلى ارتفاع أسعار معظم الحجوزات الأخيرة.

كما لفتت تلك الشركات والوكالات إلى أهمية عامل المرونة في إجراء الحجوزات، سواء بالنسبة للتواريخ أو لوجهة الرحلات، حيث يمكن تحديد خاصية «إضافة المطارات القريبة» في مواقع البحث إذا كنت ترغب بالاطلاع على خيارات الأسعار الأخرى التي تكون غالباً أدنى مقارنة بالرحلات المباشرة.

وذكرت أنه يمكن استخدام الأسعار المدرجة كدليل تقريبي لاختيار التواريخ المحددة لرحلتك، موضحة أنه يمكن أيضاً مقارنة أسعار الحجوزات عبر شبكات التوزيع الشامل مقارنة بتلك المتاحة على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران، إذ إنه في الكثير من الأوقات هناك تباين كبير في ما بينها.

وبينت وكالات السفر أنه قبل إجراء عملية بحث جديدة عن التذاكر عبر الإنترنت، فإنه من المهم حذف ملفات تعريف الارتباط أو سجل الـ«كوكيز» (سجل التتبع أو سجل المتصفح)، وهي ملفات صغيرة تحفظ جميع العمليات البحثية التي أجريتها والصفحات التي زرتها، ويوفر لك الأشياء التي تفضلها عادة، حيث إن حذفها سيحدّث لك نظام البحث مع مستوى الأسعار، لافتة إلى ضرورة الاشتراك في تنبيهات البريد الإلكتروني الخاصة بالصفقات والعروض الترويجية على تذاكر الطيران.

وأوضحت أن الكثير من العروض والتذاكر بأسعار ترويجية تتضمن شروطاً قاسية بخصوص إجراء تعديلات على تواريخها أو إلغائها أو تعديل بعض البيانات فيها، وبالتالي من الضروري الاطلاع على كل الشروط الخاصة بشرائها.