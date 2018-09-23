4 شروط لمشاركة تاجر التجزئة في «رد القيمة المضافة» للسيّاح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أربعة شروط أساسية يجب توافرها لمشاركة تاجر التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، في مقدمتها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي، وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقاً لما تحدّده الهيئة، وأن يقدم طلباً للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدّده الهيئة، على أن يفي بمتطلبات الائتمان المالي المحدّدة من قبل مشغّل النظام، وأن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام.

ودعت الهيئة شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحال التجارية، المسجلة لضريبة القيمة المضافة، إلى التقدم للتسجيل للارتباط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسيّاح، الذي تنفذه بالتعاون مع شركة «بلانيت» العالمية المشغّلة للنظام، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، أمس، أن مشاركة التاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، ستكون معرّضة للإلغاء في حال لم يقم باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه، سواء بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها في التشريعات الضريبية، أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بين مشغّل النظام والتاجر.

أكد المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً جيداً على التسجيل في نظام رد الضريبة للسيّاح، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغّلة للنظام، تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحال التجارية، المسجلة لضريبة القيمة المضافة، بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الرقمي، الذي يعدّ من أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً لرد الضريبة للسيّاح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم.

قال البستاني: «ستعقد الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغّلة في 25 سبتمبر الجاري، لقاءً موسعاً في عجمان مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحال التجارية في المناطق الشمالية، بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، كما تعتزم الهيئة عقد لقاءات جديدة مماثلة في غرفتي تجارة وصناعة أبوظبي ودبي، خلال المرحلة المقبلة، لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف إلى النظام الجديد».

وأضاف: «بدأت الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغّلة للنظام، اعتباراً من النصف الأول من سبتمبر الجاري، في تنفيذ حملة توعية موسعة، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، كما وضعت خطة شاملة للتعريف بالنظام الجديد، وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل».

ذكر البستاني، أن قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018، الذي صدر في 24 يوليو الماضي، حدّد معايير واضحة تتميّز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأكد أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لمنافذ البيع والمحال التجارية، إذ تنسق الشركة المشغّلة بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين في التسجيل لنظام رد الضريبة للسياح، والربط مع منافذ الدولة، ما يمكّن السيّاح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم، من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة.

- تقديم طلبات استرداد

«الضريبة» من خلال

نظام رقمي يعتمد

على أحدث التقنيات.