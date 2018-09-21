«طيران الإمارات»: الاستحواذ على «الاتحاد للطيران» «شائعة»

المصدر: عبيرعبدالحليم وأزاد عيشو - أبوظبي ودبي

نفت شركة «طيران الإمارات»، ما تضمنه تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس، حول سعيها للاستحواذ على شركة «الاتحاد للطيران» لإنشاء أكبر شركة للطيران في العالم. وقال متحدّث باسم «طيران الإمارات»: «لا صحة إطلاقاً لهذه الشائعة».

من جانبه، قال متحدّث رسمي باسم «الاتحاد للطيران»، إن ما جاء في تقرير «بلومبيرغ» لا أساس له من الصحة. وأكدت مجموعة «الاتحاد للطيران» عدم وجود خطط لديها للاندماج مع شركة «طيران الإمارات». وطالبت وسائل الإعلام بالتواصل مع الشركة للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

