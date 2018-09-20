«دبي التجاري» يُقدّم خدمات الدفع للأفراد والشركات عبر بوابة «حكومة دبي الذكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت حكومة دبي، ممثلة بـ«دبي الذكية» ودائرة المالية، أمس، اتفاقية ثلاثية الأطراف، مع بنك دبي التجاري، لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين. ويُقدّم البنك بموجب هذه الشراكة خدمات الدفع من خلال بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات، عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، والمدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، جمال حامد المري، والرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر.

وقال وسام لوتاه: «الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمر ضروري لدفع طموحات دبي إلى الأمام، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة، وستوفر الشراكة مع (مالية دبي) وبنك دبي التجاري الفرصة للوصول إلى قنوات الدفع الذكية الجديدة والمتقدمة، لتسهيل المعاملات ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد».

من جانبه، أكد جمال حامد المري، أن الاتفاقات المبرمة مع قنوات الدفع المهمة، كالبنوك، ترمي إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين عبر بوابة حكومة دبي الذكية، وإتاحة مزيد من خيارات الدفع الرقمية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين.