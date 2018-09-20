«دبي للسياحة»: 900 مشارك في «مؤتمر الصين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر الصين»، الذي تستضيفه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، على مدار يومين في فندق «أتلانتس النخلة»، وذلك بمشاركة وحضور 900 من كبار الشخصيات، والشركاء في قطاع السياحة ومن الصين، لمشاركة الرؤى حول السوق الصينية، واستعراض الجهود التي تبذلها «دبي للسياحة» نحو هذه السوق المهمة.وأفادت «دبي للسياحة»، في بيان أمس، بأن الحدث يأتي كدليل واضح على الأداء القوي للسوق الصينية، التي تعتبر من الأسواق الرئيسة الأسرع نمواً بالنسبة لقطاع السياحة في دبي، حيث استقبلت دبي في النصف الأول من العام الجاري 453 ألف زائر صيني، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن «الصين تُعد أحد أسرع أسواقنا الرئيسة نمواً، ونتوقع استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال العام المقبل، كما أننا نشهد تطورات كبيرة في هذه السوق، ونحرص على تلبية متطلبات وتوقعات زوارنا».

ويشارك في مؤتمر الصين، أبرز شركاء «دبي للسياحة»: شركات «فليجي»، و«هواوي»، و«مافوينجو»، و«تينسينت»، و«سي تريب»، و«ديانبينج».