«دافزا» مقراً إقليمياً لـ«أساهي يوكيزاي» اليابانية

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة «أساهي يوكيزاي» اليابانية العاملة في الصناعة، أمس، بدء عملياتها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

وأكد مساعد المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ناصر المدني، خلال حفل رسمي أقيم بمناسبة افتتاح المقر الجديد للشركة، حرص «دافزا» على توفير كل التسهيلات والخدمات الاستثمارية عالمية المستوى والتعاون مع الشركة في كل ما يسهم في نجاحها على المستويين الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة.

وقال المدني إن «الإمارات واليابان تجمعهما روابط تجارية متينة وعلاقات تعاون ناجحة على مختلف الأصعدة، حيث تحتضن (دافزا) عدداً كبيراً من الشركات اليابانية التي تشكل نحو 23% من إجمالي عدد الشركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تستفيد من الموقع الاستراتيجي ومزايا الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن البنية التحتية الرائدة والإجراءات الإدارية الحديثة التي توفرها المنطقة الحرة».

من جهته، أكد رئيس شركة «أساهي يوكيزاي»، كازويا ناكانو، أن «افتتاح المقر الجديد يعد محطة بارزة في تاريخ الشركة، كونه يعلن إطلاق عملياتها بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط».