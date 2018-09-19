«موانئ دبي العالمية» تسوّق سندات باليورو لأجل 8 سنوات

المصدر: دبي - رويترز

بدأت شركة موانئ دبي العالمية تسويق سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، حسبما أفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وتضاف الصفقة إلى الإصدار المتوقع لصكوك لأجل 10 سنوات وسندات تقليدية لأجل 30 عاماً بدأت الشركة تسويقها بين المستثمرين أمس.

يذكر أن «موانئ دبي العالمية»، حاصلة على تصنيف (‭Baa1‬) من وكالة «موديز» و(‭BBB+‬) من «فيتش». وتشارك في ترتيب طرح السندات بنوك «باركليز» و«سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد»، كما تشارك البنوك ذاتها في طرح الصكوك المزمع إصدارها، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي.