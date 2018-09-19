10.44 مليارات درهم نفقات الجهات الحكومية خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ارتفعت قيمة النفقات الفعلية للجهات الاتحادية إلى 10.44 مليارات درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 17% مقارنة بـ8.92 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في الإنفاق الذي تميزت به الجهات الحكومية الاتحادية خلال العام 2018، لاستمرار عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وبحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية، الصادر عن وزارة المالية، وصلت نسبة الالتزام بتنفيذ الميزانية إلى 100% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذ الانفاق على قطاع الخدمات العمومية على النسبة الأكبر من نفقات الجهات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبقيمة بلغت نحو 3.277 مليارات درهم تقريباً تشكل ما نسبته 31.4% من إجمالي النفقات المسجلة. ووفقاً للأرقام الموثقة من قبل «المالية»، فإن الانفاق على الخدمات العمومية خلال الربع الأول من العام 2018 نما بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الأول من العام 2017.

وبلغت قيمة النفقات على قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 2.346 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تشكل ما نسبته 22.5% من إجمالي النفقات.

وبناء على ذلك فقد وصلت قيمة النفقات على قطاعي الخدمات العمومية والنظام العام والشؤون الإسلامية نحو 5.62 مليارات درهم، تشكل ما نسبته 53.8% من إجمالي نفقات الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى مستوى النفقات الخاصة بقطاع التعليم، ارتفعت إلى 1.344 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 3.6% مقارنة بـ1.293 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وبلغت قيمة النفقات على قطاع الصحة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس من العام ذاته 766 مليون درهم، تشكل ما نسبته 7.3% من إجمالي النفقات، في حين وصلت النفقات على قطاع الحماية الاجتماعية 777 مليون درهم.

إلى ذلك، تجاوزت إيرادات الخدمات الإلكترونية بالدرهم الإلكتروني حاجز الأربعة مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 82% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2017. كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.3 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات أكثر من 3.5 ملايين إيصال في الربع الأول من عام 2018.