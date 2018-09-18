«تروث»: 54.2 مليار درهم الاستثمارات في شركات النقل والخدمات المدرجة بنهاية 2017

المصدر: أبو ظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بأن إجمالي المال المستثمر في الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بلغ 54.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 52.9 مليار درهم بنهاية العام 2016.

جاء ذلك في دراسة جديدة أصدرتها «تروث»، أمس، بعنوان «المؤشرات والأداء المالي لشركات النقل والخدمات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي»، والتي شملت نتائج 13 شركة في السوقين. وقال المدير العام لشركة «تروث»، رضا مسلم، إن «الدراسة أظهرت ارتفاع السيولة المالية لشركات النقل والخدمات في الدولة، كما بينت أن تلك الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة، دون الحاجة إلى تسييل أصول ثابتة أو الحصول على قروض جديدة».