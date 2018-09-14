9 نصائح لتفادي شراء المنتجات المقلّدة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

حدّدت اقتصادية دبي تسع نصائح أساسية، يمكن للمستهلكين اتّباعها عند التسوق، لتفادي شراء بضائع مقلدة، وتحديد المنتجات الأصلية، محذرة من أن المنتجات المزيّفة تشكّل خطراً على المستهلك، خصوصاً تلك التي تتعلق بالصحة، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن «هناك مؤشرات يمكن للمستهلكين الانتباه إليها عند التسوق تمكّنهم من التمييز بين السلع المقلدة والأصلية»، مشيراً الى «ضرورة أن يتخذ المستهلكون الحيطة والحذر عند التعامل مع بعض المتاجر، لاسيما عند الشراء من بعض المواقع الإلكترونية وحسابات البيع والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي».

وفي ما يلي النصائح التسع:

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