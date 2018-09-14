«الاتحاد للطيران» الأفضل في رعاية العملاء عبر مواقع «التواصل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فازت شركة الاتحاد للطيران بجائزة «أفضل شركة طيران في رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك في إطار جوائز «سيمبلي فلاينغ» لعام 2018.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها حازت أيضاً الإشادة العالية من لجنة الجوائز ضمن فئة «أفضل استخدام للمؤثرين» على مواقع التواصل.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال احتفالية خاصة انعقدت، أخيراً، في لندن ضمن فعاليات «مهرجان الطيران»، الذي يعدُّ المعرض والمؤتمر الرائد عالمياً لأعمال وتقنيات الطيران. واختارت لجنة من الخبراء بقطاع الطيران والتسويق «الاتحاد للطيران» تقديراً للجهود الاستثنائية للشركة في مجالات التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية العملاء عبر الإنترنت.

وقال نائب الرئيس لشؤون التسويق بـ«الاتحاد للطيران»، تيم بيرنيل، إن «الفوز بهذه الجوائز يمثل شهادة دامغة على التزامنا المستمر بتقديم أفضل رعاية لعملائنا».

يشار إلى أن جوائز «سيمبلي فلاينغ» تُمنح تقديراً للتميز والابتكار في الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، والحملات التسويقية في قطاع الطيران.