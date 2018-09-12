اتفاقية بين «أدنوك للتوزيع» و«اتصالات» لإنشاء شبكة إعلانات رقمية خارجية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، توقيع اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لإنشاء حلول سحابية لشبكة لافتات إعلانية رقمية في 100 محطة خدمة تابعة للشركة، لتكون أكبر شبكة إعلانات خارجية في دولة الإمارات، ولإيجاد مصادر أخرى لإيرادات كلا الجانبين وللتواصل مع عملائهما.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، جون كيري، ورئيس قطاع الأعمال في «اتصالات»، سلفادور أنجلادا، بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، سعيد مبارك الراشدي، والمدير العام لـ«اتصالات» في أبوظبي، سلطان الظاهري.

وبموجب نطاق الاتفاقية، ستتولى «اتصالات» مسؤولية توفير حلول رقمية تجمع بين الشاشات الرقمية، ونظام إدارة المحتوى على «سحابة اتصالات» الرقمية، والاتصال، والصيانة، والتشغيل، وغرفة التحكم، فضلاً عن الدعم الفني عن بُعد والإدارة على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال الراشدي إن «توقيع هذه الاتفاقية مع (اتصالات) يعد خطوة أخرى مهمة في رحلة (أدنوك للتوزيع)، لتعزيز إمكاناتها التجارية كشركة عالمية في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة الرقمية الجديدة تمكّنهم من الاستفادة من مواقع محطاتهم ومتاجرهم الرائدة لتسريع نمو وتوسيع أعمال الشركة، وبما يسمح لهم بالإيفاء باحتياجات عملائهم، وتوفير معلومات أفضل وعروض ترويجية مخصّصة وملاءمة لهم».

من جانبه، قال أنجلادا: «يسعدنا أن نمضي قدماً في هذه الاتفاقية مع (أدنوك للتوزيع)، باعتبارها علامة بارزة في مجال الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث من خلالها سنتمكن من نشر الإمكانات والمنصات الرقمية الفريدة لـ(اتصالات)، كما ستتمكن (أدنوك للتوزيع) الآن من تلبية المتطلبات الداخلية، وإدارة وتأمين المحتوى الخاص بها، عبر مكاتبها من خلال الحلول السحابة الرقمية التي توفرها (اتصالات)، لاسيما اللافتات الرقمية».