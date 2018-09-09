«أبوظبي المالي العالمي» يوقع تفاهماً لتعزيز التعاون حول «الحزام والطريق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أخيراً مذكرة تفاهم مع مكتب بكين للخدمات المالية، لدعم وتطوير المراكز والأسواق المالية في دولة الإمارات والصين، وتعزيز التعاون والاستثمار حول مبادرة «الحزام والطريق». وتم توقيع المذكرة في العاصمة الصينية بكين، من جانب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج، ونائب عمدة منطقة شيتشنغ التابعة لحكومة بلدية بكين، لي يي.

وتشكل مذكرة التفاهم منصة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة، تشمل تطوير عمل المراكز المالية في الصين وأبوظبي، وتسهيل الأنشطة الاستثمارية، والتعاون البحثي في مجالات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، وجذب وتشجيع الاستثمارات وتمويل المشروعات التي تدعم مبادرة «الحزام والطريق» في بكين وأبوظبي.

وأعقب توقيع المذكرة، عقد سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين للخدمات المالية لأول اجتماع مشترك بين الطرفين، لمناقشة التعاون المالي بين الإمارات والصين.