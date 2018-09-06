«payit».. أول محفظة رقمية متكاملة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتيح تطبيق «payit» الإلكتروني، وهو أول محفظة رقمية متكاملة، من بنك أبوظبي الأول، إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري وعلى مدار الساعة، فضلاً عن الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشريك التجاري، أو عبر المواقع الإلكترونية، أو من خلال عملية المسح الضوئي باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR).

كما تمكّن هذه الخدمة الأصدقاء من اقتسام الفواتير في ما بينهم ومتابعة مدفوعاتهم.

ويمكن أيضاً تعبئة رصيد الحساب باستخدام أي بطاقة خصم مباشر أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة في دولة الإمارات، إضافة إلى معظم ماكينات الإيداع الخاصة ببنك أبوظبي الأول، وأيضاً من خلال تحويل الأموال من أي حساب بنكي داخل الدولة.

ويوفر تطبيق «payit» لمستخدميه أيضاً الوصول إلى أموالهم بسهولة، من خلال سحب النقود من دون بطاقة من أي ماكينة صراف آلي، أو عبر إعادة تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية.