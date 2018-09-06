3 طرق لرفع تقييمك الائتماني

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

إذا كنت تتأخر دائماً في تسديد فواتير الكهرباء أو دفعات بطاقات الائتمان، أو لديك الكثير من البطاقات والقروض، فإن تقييمك الائتماني سيكون متدنياً. لكن مصرف أبوظبي الإسلامي حدد ثلاث طرق لرفع تقييمك الائتماني كما يلي:

- تقليل المديونات

في أحيان كثيرة يكون لديك خمس أو 10 بطاقات ائتمان في محفظتك مع سقوف ائتمان ضخمة، لكن تذكر أن السقف الائتماني على كل بطاقة يضيف الكثير إلى نسبة ديونك، وفي الوقت نفسه، حاول أن تقلل عدد القروض إلى أدنى حد.

- حدّ الائتمان في بطاقتك

إذا كان استخدام الحد الأقصى للبطاقة في أوقات الطوارئ فلا بأس، غير أنه إذا كنت معتاداً على استخدامه، أو أخذ قروض بضمان البطاقات الائتمانية، فإن هذا يؤثر سلباً في تقييمك الائتماني.

- ادفع فواتيرك في وقتها

إن مكتب الائتمان يتابع سلوكك في دفع الفواتير، لذا فإن تفويت الفاتورة، أو تأخيرها بعد تاريخ الاستحقاق، هما علامة حمراء.