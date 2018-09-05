تراجع اشتراكات «المحمول» 632.9 ألف اشتراك بنهاية النصف الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

فقدت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، 632.9 ألف اشتراك في الهواتف المحمولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب إحصاءات جديدة للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الإنترنت والهواتف الثابتة، زادت 1978 اشتراكاً بنهاية يونيو الماضي، ليصل إجمالي اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 23 مليوناً و296 ألفاً و34 اشتراكاً.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات أصدرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أمس، أن عدد اشتراكات الهواتف المتحركة في الدولة، تراجع 632.9 ألف اشتراك في نهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 19 مليوناً و621 ألفاً و25 اشتراكاً، مقابل 20 مليوناً و253 ألفاً و983 اشتراكاً خلال مايو 2018.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، بلغ عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 16 مليوناً و239 ألفاً و807 اشتراكات، بنهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد اشتراكات الفاتورة ثلاثة ملايين و381 ألفاً و218 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه، بينما بلغ عدد اشتراكات الهواتف المتحركة 222.6 اشتراكاً لكل 100 نسمة، والتي تعد من أعلى المعدلات العالمية.

وفي الوقت نفسه أشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات» و«دو»، سجلت ارتفاعاً نهاية يونيو الماضي بلغ 1864 اشتراكاً، حيث ازدادت الاشتراكات إلى مليون و351 ألفاً و855 اشتراكاً في يونيو الماضي، مقابل مليون و349 ألفاً و991 في مايو السابق.

وشكلت اشتراكات «الإنترنت ذات النطاق العريض» جميع الاشتراكات في الدولة، بينما سجلت اشتراكات «الإنترنت عبر الخط الهاتفي» نسبة 0% للمرة الأولى.

وبيّنت الإحصاءات، أن اشتراكات الهاتف الثابت، زادت زيادة طفيفة خلال يونيو تقدر بـ114 اشتراكاً فقط، حيث ارتفعت الاشتراكات من مليونين و232 ألفاً و40 اشتراكاً في نهاية مايو 2018 إلى مليونين و232 ألفاً و154 اشتراكاً في يونيو الماضي.

وبذلك وصل عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 23 مليوناً و296 ألفاً و34 اشتراكاً.

1864

اشتراكاً جديداً في

الإنترنت لدى

«اتصالات» و«دو»

بنهاية يونيو الماضي.