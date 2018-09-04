اقتصادية دبي تطلق «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين» في سنغافورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي لتدريب الملكية الفكرية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة للملكية الفكرية، برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين»، الذي سيقام في سنغافورة، حيث تم فتح باب التسجيل للبرنامج الذي ستبدأ أجندة فعالياته من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن البرنامج يهدف إلى إشراك المسؤولين في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، كما يهدف إلى ترسيخ المبادئ الأساسية للملكية الفكرية، وفهم المعلومات والأسرار التجارية، وماهية حقوق الطبع والنشر، وفهم العلامات التجارية والبيانات أو المؤشرات الجغرافية، وبالتالي تعزيز الأداء والشفافية في مجتمع الأعمال على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «برنامج دليل الملكية الفكرية والمبتكرين يقام للمرة الثانية في سنغافورة، بعد النجاح الذي حققه برنامج حماية الملكية الفكرية لدعم الأعمال، والذي تم إطلاقه أخيراً».

وأوضح أن «الدورة الجديدة تركز على الملكية الفكرية والابتكار، إذ يعد الابتكار من أبرز المقومات التي تسهم في دعم حركة الأعمال وتميزها»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تسعى إلى تسخير كل ما هو ضروري في سبيل دعم وتنمية الأعمال وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «البرنامج الجديد يسهم في تعزيز ثقافة ومفهوم الملكية الفكرية والابتكار لدى الشركات، بحيث تكون أكثر حرصاً على حماية أفكارها وإبداعاتها، وكذلك تسهيل بدء ومزاولة الأعمال للشركات المبتكرة».

وبين لوتاه، أن «البرنامج يقدم مساراً واضحاً حول مفهوم الملكية الفكرية، وسبل الحفاظ عليها وتعزيز دورها في مسيرة عمل الشركات، إلى جانب رفع مستوى الوعي الحكومي حول العلامات التجارية، والابتكار في الملكية الفكرية».