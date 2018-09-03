«اتصالات» تمكّن قطاع الأعمال من الاتصال أثناء «رحلات الطيران»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن توفير خدمة الاتصال على متن الطائرة لمشتركي باقات التجوال الدولي من قطاع الأعمال من دون أي رسوم إضافية، وذلك عبر جميع خطوط الطيران التي توفّر خدمة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية أثناء الرحلات الجوية. وأكدت الشركة، في بيان أمس، أنه بات بإمكان المسافرين من مشتركي باقات «اتصالات» للتجوال الدولي لقطاع للأعمال استخدام هواتفهم المحمولة لإجراء المكالمات واستخدام بيانات الانترنت أثناء الرحلات الجوية عبر شبكتي (Aeromobile) (SITAOnAir)، ما يعني إتاحة خيارات أوسع لمشتركي «اتصالات» من قطاع الأعمال، للتواصل أثناء سفرهم عبر خطوط الطيران. وتغطي شبكة «اتصالات» للتجوال الدولي 190 وجهة على شبكات المشغلين المفضلين. وقال رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات»، سلفادور أنجلادا، إن «طرحنا لهذه الخدمة الحصرية يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد المتمثلة في التجديد والابتكار المستمرين، الأمر الذي يلبي احتياجات ومتطلبات متعاملينا المتغيرة، إذ ندرك في (اتصالات) مدى أهمية أن يكون مشتركونا من قطاع الأعمال على تواصل مستمر، والاستفادة من خدمة التجوال الدولي أثناء التنقّل جواً». وأضاف انجلادا، أن «اتصالات»، ومن خلال شراكتها الفاعلة مع (Aeromobile)، و(SITAOnAir)، ستمكّن متعامليها من قطاع الأعمال من البقاء على تواصل مستمر عبر كل شركات الطيران، والاستمتاع بإجراء المكالمات الصوتية، سواء الصادرة أو الواردة، علاوة على الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها أثناء السفر، دون أي رسوم إضافية، عبر استخدام باقات «اتصالات» للتجوال الدولي لقطاع الأعمال.